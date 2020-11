BAGDAD, 9 déc (AFP) - L'armée américaine a lancé plus d'un millier de

projets de reconstruction en Irak, dont l'achèvement reste lié aux conditions

de sécurité, a indiqué mercredi l'officier américain supervisant le programme.

"Plus d'un millier de projets de reconstruction ont démarré à compter du

mois de novembre dernier", a déclaré le général de brigade Thomas Bostik,

commandant du corps du génie de l'armée américaine, lors d'une conférence de

presse dans la capitale irakienne.

Il a ajouté que "la sécurité et la reconstruction vont main dans la main", et que cette "reconstruction est souvent difficile si il n'y a pas de sécurité". Sur les 18,4 milliards de dollars du programme, 12 doivent être consacrés à la construction d'infrastructures proprement dite, et à peu près deux milliards ont déjà été déboursés.

Une centaine des projets lancés ont été achevés, et "la plupart devraient être terminés d'ici cinq à six mois", selon le général. Ces projets, menés sous la responsabilité de 360 civils et 60 militaires, touchent les secteurs de l'électricité et du pétrole, le bâtiment, l'éducation, la santé, l'eau, les communications et transports, et la sécurité et la justice.

A titre d'exemple, le général Bostik a cité la remise en état de 8.600 km de lignes électriques, ou encore la rénovation en cours de 12 hôpitaux et 343 écoles et la construction en cours de 12 postes de police.

Pour l'année à venir, le général a fait état d'un "plan ambitieux" pour la reconstruction, en précisant que "beaucoup dépendra de la situation de la sécurité" pour sa bonne réalisation.