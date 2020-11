BASTIA, 29 oct 2004 (AFP) - L'eau dont quelque 20.000 foyers étaient privés

dans Bastia et sa banlieue (Haute-Corse) après la rupture d'une canalisation,

a été rétablie vendredi matin, a-t-on appris auprès des techniciens de

l'Office hydraulique.

Jeudi vers 5h00 du matin, une importante canalisation a été rompue à proximité d'un chantier pour une raison encore indéterminée. Près d'un tiers de la population de l'agglomération bastiaise, selon la préfecture, était privée d'eau courante.

Toute la journée et durant la nuit, les techniciens de l'Office hydraulique ont travaillé d'arrache-pied pour tenter d'atteindre la canalisation rompue: le trou qu'ils creusaient se remplissait à mesure d'eau en raison des intempéries et d'un cours d'eau coulant à proximité et ils ne pouvaient étayer leur tranchée.

Ils sont parvenus à l'assécher dans la nuit et réparer la canalisation.