PARIS, 25 oct 2004 (AFP) - Le prix de l'Equerre d'argent 2004 a été

attribué lundi à Paris au Centre national de la Danse (CND) à Pantin, dont les

maîtres d'oeuvre sont Antoinette Robain et Claire Guieysse, a annoncé le

groupe Moniteur, qui a créé cette récompense en 1983 pour promouvoir la

création architecturale en France.

L'Equerre d'argent "distingue un bâtiment français terminé dans l'année pour ses qualités de conception et de réalisation et récompense à égalité le maître d'ouvrage et les concepteurs, français ou étrangers, qui ont contribué à la construction de l'oeuvre", rappelle Le Groupe Moniteur dans son communiqué.

Aménagé dans le bâtiment de béton brut d'une ancienne cité administrative construit en 1972 et cédé à l'Etat pour un franc symbolique par la municipalité de Pantin, le CND a été inauguré en juin dernier. Les maîtres d'ouvrage sont le ministère de la Culture et la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Présidé par le président du Groupe Moniteur Jacques Guy, le jury a également attribué "à l'hunanimité" deux mentions aux logements de la Zone d'aménagement concerté (ZAC) "Réunion" dans le 20e arrondissement de Paris, dont le maître d'oeuvre est Philippe Prost, et à des logements locatifs à Montreuil (Seine-Saint-Denis) conçus par l'architecte Vincen Cornu.

Le Prix de la Première Oeuvre, qui "révèle la réalisation d'un jeune architecte, figure émergente et porteuse d'avenir de la créativité architecturale", a été décerné à la maison d'habitation d'une exploitation agricole de Montbert (Loire-Atlantique) conçue par les architectes Jérôme Berranger et Stéphanie Vincent.