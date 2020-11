PARIS, 15 mars 2005 (AFP) - Le groupe de promotion immobilière espagnol Metrovacesa a déposé mardi un projet d'offre publique d'achat (OPA) sur les actions de la foncière française Gecina qu'elle ne détient pas encore, soit 70% du capital, valorisant le groupe à 5,5 milliards d'euros.

Metrovacesa propose aux actionnaires de Gecina 87,65 euros par titre à la date du règlement-livraison de l'offre, ou 89,75 euros au 30 décembre 2005, a indiqué Metrovacesa dans un communiqué. "L'offre représente une prime de 11,3% par rapport au prix de clôture du 14 mars 2005 et de 11,9% sur l'actif net réévalué de Gecina au 31 décembre 2004", affirme ce communiqué.

"Cette opération donnera naissance au premier groupe immobilier d'Europe continentale", avec un patrimoine immobilier de 13,6 milliards d'euros localisé principalement à Paris et à Madrid, ajoute le texte. Le calendrier de l'offre sera précisé ultérieurement. Metrovacesa indique en outre que l'offre sera financée par un crédit syndiqué à 7 ans, des cessions d'actifs pour un montant qui dépendra des conditions de marché et une augmentation de capital de 800 millions d'euros.

L'opération a été lancée à la suite de l'acquisition par le groupe espagnol, lundi, de 30% du capital de Gecina auprès des AGF au prix de 89,75 euros par titre.

Il y a moins d'un an, une autre foncière, la Société foncière lyonnaise (SFL) avait déjà été acquise par un groupe espagnol, Inmobiliaria Colonial, dans un contexte de restructuration du secteur, à la faveur d'un nouveau régime fiscal en vigueur pour les foncières en France.

Deux des trois principaux actionnaires de Gecina, AGF et Azur-GMF, ont cédé immédiatement leur participation "au prix de 89,75 euros par action, coupon attaché, payable le 30 décembre 2005", a indiqué mardi Gecina. L'assureur AGF, qui a cédé sa participation de 22,3%, dégagera une plus value de 526 millions d'euros, pour une transaction d'un montant de 1,240 milliard d'euros, a-t-il précisé mardi. Azur-GMF détenait quant à lui 10,4% du capital de la foncière.

Le troisième actionnaire principal de Gecina, Predica, la filiale assurance-vie du Crédit agricole qui détient 12,4% du capital de la foncière, n'a pas souhaité sortir immédiatement de Gecina. Par ailleurs, la société espagnole a fait savoir à la direction de Gecina qu'elle entendait "maintenir la cotation des actions de la société avec un flottant significatif, préserver l'autonomie de gestion et l'intégrité du patrimoine de la société et s'appuyer sur l'équipe dirigeante actuelle pour poursuivre la stratégie de développement des activités et de croissance de la rentabilité" de la foncière française.

Réuni lundi, le conseil d'administration de Gecina "a pris acte avec intérêt de ces perspectives", indique la société. Le CA a chargé la direction du groupe "d'étudier de manière approfondie les termes et conditions de l'offre publique projetée, de se rapprocher des représentants de Metrovacesa en vue d'obtenir toutes précisions utiles sur leurs intentions et de discuter avec eux du projet industriel et des perspectives de la société".

Le conseil a par ailleurs enregistré la démission des quatre administrateurs qui représentaient les actionnaires vendeurs et "envisagé favorablement la nomination de nouveaux administrateurs représentant Metrovacesa à l'issue de l'offre publique projetée et en fonction des résultats de cette offre". Gecina a demandé le maintien de la suspension de la cotation des titres à la Bourse de Paris. Le titre cotait 78,75 euros avant sa suspension lundi.

Par Déborah CLAUDE