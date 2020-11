PARIS, 25 jan 2005 (AFP) - L'Etat et le département de Paris ont signé une convention de six ans portant sur la création de 24.000 logements sociaux et la réhabilitation de 98.000 logements, a annoncé le ministère du Logement et de la Ville mardi dans un communiqué.

Cette convention entre dans le cadre de la délégation de compétence prévue par la loi de décentralisation, a précisé le ministère. Parmi les 24.000 logements sociaux figurent 1.800 logements au titre de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU). L'accord prévoit également la création de 80 maisons relais ou résidences sociales, ainsi que celle de 300 places d'hébergement d'urgence et la rénovation de 1.350 places existantes. Pour réaliser ce programme, l'Etat allouera 560 millions d'euros au département de Paris pendant la durée de la convention, dont 90,5 millions d'euros pour l'année 2005. Un peu plus de quatre mille logements sociaux (4.032) ont été réalisés à Paris en 2004, dont 121 au titre de l'ANRU, a souligné le ministère dans son communiqué.

