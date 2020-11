PARIS, 23 mars 2005 (AFP) - Le ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, a signé mercredi deux conventions avec la Sonacotra et les Foyers de jeunes travailleurs pour mettre 40.000 logements sur trois ans à la disposition des jeunes en insertion professionnelle, a-t-on appris auprès du ministère.

Ces deux conventions triennales ont été signées pour l'Etat par M. Borloo et deux autres ministres du pôle Cohésion sociale, Marc-Philippe Daubresse (Logement) et Laurent Hénart (Insertion professionnelle des jeunes). A ce titre, l'Union des foyers et services pour jeunes travailleurs (UFJT) s'engage à mettre 30.000 logements, et la Sonacotra 10.000 logements, à la disposition des jeunes sur la période concernée.

Le public visé est celui des jeunes relevant du Contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis), bénéficiant d'un contrat aidé ou du Parcours d'accès à la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat (Pacte), ou en formation en alternance, notamment les apprentis.

En échange de la mise à disposition de logements par la Sonacotra et l'UFJT, l'Etat s'engage à mobiliser les dispositifs existants permettant d'assurer la solvabilité des jeunes et à accorder prioritairement à ces deux organismes l'aide à la gestion locative sociale (AGLS).

"Ces conventions constituent une illustration concrète du Plan de cohésion sociale et du lien entre l'insertion professionnelle et l'accès au logement", fait valoir le ministère dans un communiqué.

La Sonacotra, société anonyme d'économie mixte, dispose de 437 résidences, soit 70.000 logements, et son public est essentiellement constitué de travailleurs migrants, de demandeurs d'asile ou d'autres publics démunis. L'UFJT rassemble 353 associations et quelque 400 foyers, soit 40.000 places permettant d'héberger 95.000 jeunes par an.