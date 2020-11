TEHERAN, 3 mai 2005 (AFP) - L'Iran, la Russie et l'Azerbaïdjan ont signé mardi un accord pour relier leur réseaux ferroviaires, a rapporté la télévision d'Etat.

L'accord prévoit la pose de 375 kilomètres de chemin de fer entre la ville d'Astara, à la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan et la ville de Qazvin, déjà reliée au reste du réseau iranien. Le projet coûtera 600 millions de dollars et prendra sept à huit années. Il permettra d'augmenter la capacité de fret à 5 millions de tonnes par an, avec la possibilité de la multiplier par quatre.

Un consortium, avec une participation iranienne de 51%, sera chargé de l'application du projet. Les 49% restant seront détenus par un groupe international.