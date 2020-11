PARIS, 3 oct 2005 (AFP) - L'offre d'achat hostile lancée par Saint-Gobain sur le plâtrier britannique BPB a été acceptée, à la date du 30 septembre, à environ 0,88%, a indiqué le groupe français lundi dans un communiqué.

La date du 30 septembre constituait la première possibilité de clôture de cette offre. "Le 30 septembre 2005, à 13 heures (heure de Londres), première date d'échéance du calendrier de l'offre, 4.422.645 actions BPB représentant environ 0,88% du capital de BPB avaient été apportées à l'offre", selon le communiqué.

L'offre lancée officiellement le 31 août dernier doit s'achever 60 jours plus tard, conformément à la réglementation britannique, c'est à dire le 30 octobre et valorise l'entreprise à 5,4 milliards d'euros. A la mi-septembre, Saint-Gobain avait maintenu son offre à 720 pence par action sur BPB, estimant qu'elle valorise le groupe "pleinement et équitablement". De son côté, le groupe britannique répète depuis des semaines que ce prix sous-évalue le groupe.