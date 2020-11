BANGKOK, 28 juil 2005 (AFP) - L'ouverture du nouvel aéroport international de Bangkok ne pourra avoir lieu comme prévu en septembre et a été reportée de huit mois, a concédé pour la première fois le chef du gouvernement thaïlandais, Thaksin Shinawatra.

M. Thaksin avait a de multiples occasions affirmé que l'aéroport de Suvarnabhumi, un projet de 3,7 milliards de dollars, entrerait en service en septembre comme prévu, tout retard mettant en danger les chances de Bangkok d'être une plateforme régionale.

Srisook Chandrangsu, le président du Conseil d'administration de l'aéroport de Suvarnabhumi, avait déjà indiqué que l'aéroport n'ouvrirait pas avant mars 2006, mais M. Thaksin avait maintenu la date de septembre. "Nous allons essayer de ne pas reporter les opérations commerciales de plus de six à huit mois, mais le premier vol d'essai est toujours programmé le 29 septembre et les essais sont très importants," a dit M. Thaksin à la presse après une inspection du site.

L'aéroport de Suvarnabhumi est en gestation depuis plus de 40 ans et plusieurs projets successifs ont été dévoilés avant de connaître divers avatars. Un gros scandale de corruption concernant l'achat de scanneurs de bagages aux Etats-Unis a entaché encore le projet ces derniers mois. L'aéroport est censé accueillir 45 millions de passagers par an, 50% de plus que l'actuel aéroport de Bangkok, et des projets d'extension pourraient porter sa capacité à 100 millions de passagers.

La Thaïlande a besoin de se doter d'un aéroport plus grand et moderne que celui de Don Muang si elle veut relever la concurrence accrue de Singapour, Kuala Lumpur ou Hong Kong.