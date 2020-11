VARSOVIE, 22 avr 2005 (AFP) - Bruxelles a accordé 2 millions d'euros pour

l'étude de faisabilité du prolongement jusqu'en Pologne de l'oléoduc ukrainien

d'Odessa-Brody, a annoncé vendredi à Varsovie Faouzi Bensarsa, directeur aux

transports et à l'énergie de la Commission européenne .

"Aujourd'hui, nous avons débloqué 2 millions d'euros pour sélectionner un consultant indépendant qui aura pour tâche de préparer l'étude de faisabilité, technique et financière, du projet", a déclaré à la presse M. Bensarsa.

Le projet de prolonger jusqu'à la raffinerie de Plock en Pologne l'oléduc Odessa-Brody, censé acheminer vers l'Europe du pétrole de la mer Caspienne, a été gelé pendant près d'un an.

Le régime ukrainien précédent de Léonide Koutchma avait annoncé en juillet 2004 que ce pipeline reliant le port d'Odessa sur la mer Noire au terminal de Brody (ouest) serait "temporairement" utilisé en sens inverse pour transporter du brut russe vers la mer Noire.

Cette décision a été critiquée par les Etats-Unis, l'Union européenne et la Turquie.

Désormais, "nous avons l'assurence du président Viktor Iouchtchenko" qui est revenu sur la décision de son prédécesseur. "Nous avons toutes les garanties et pouvons reprendre le dossier", a ajouté M. Bensarsa.

Selon les estimations, le projet pourrait coûter entre 450 à 500 millions d'euros. Sa construction durerait 18 mois.

En attendant, des "tests" auront lieu en septembre avec l'acheminement de 20.000 tonnes de pétrole caucasien vers la Slovaquie et la République tchèque, ainsi que des livraisons à la Pologne par wagons-citernes, annoncé M. Bensarsa.

Ce projet a un impact sur l'environnement, dans la mesure où l'oléoduc permettrait de réduire le trafic de pétroliers en mer Noire et dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles, et du même coup le risque de catastrophes écologiques, a souligné le responsable européen.