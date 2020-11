PORT-AU-PRINCE, 4 fév (AFP) - Le gouvernement haïtien et l'Union européenne ont signé vendredi six contrats de financement d'une valeur de 4 millions de dollars pour construire 10 kilomètres de routes dans 6 villes, a indiqué vendredi la délégation de l'Union européenne à Port-au-Prince.

"Je pense que ces projets peuvent prouver à la population que l'aide internationale existe ", a déclaré l'ambassadeur de France en Haïti, Thierry Burkard soulignant que ces projets sont réalisés dans des villes de provinces qui sont souvent délaissées. L'ambassadeur a aussi annoncé une aide de l'UE de l'ordre de 27 millions de dollars pour des projets dans les domaines de la justice, de l'éducation et de l'agriculture.

Les travaux routiers seront réalisés par des entreprises locales sélectionnées par appels d'offre et génèreront plus d'un millier d'emplois dans les régions où ils seront réalisés. Une commission technique constituée de cadres du ministère des Travaux publics et du Programme de réhabilitation de développement et d'infrastructure de base (PRD) de l'UE se chargera de la supervision des chantiers.