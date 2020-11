PARIS, 22 sept 2005 (AFP) - Les élus UMP de Paris ont demandé jeudi à la mairie de publier "un inventaire exhaustif par arrondissement des immeubles et locaux en état d'insalubrité" et de porter l'enveloppe affectée "à la réhabilitation des logements insalubres à 150 millions d'euros au titre de l'exercice 2005".

Cette requête, incluse dans une proposition de délibération, sera formulée lundi devant le Conseil de Paris, a déclaré Claude Goasguen, président du groupe UMP au Conseil de Paris, lors d'un point de presse. Il s'est en outre déclaré "choqué que le maire de Paris Bertrand Delanoë affirme s'occuper activement de la réhabilitation de 1.000 immeubles", qualifiant ces déclarations de "mensongères". Le député du XVIème arrondissement a affirmé que "depuis 2001, six immeubles ont été traités contre l'insalubrité, douze autres étant programmés d'ici la fin de la mandature".

Cela fait au total seulement "18 immeubles en rénovation", soit, a poursuivi M. Goasguen, au côté de Jean-François Legaret, maire du 1er arrondissement de Paris, "à peu près autant que ce qu'a fait l'ancien maire Jean Tiberi".

Il a précisé que "de 1995 à 2001, 89 immeubles ont été réhabilités" et que "dès 1983, la Ville de Paris s'est engagée dans une politique d'éradication de l'habitat insalubre, notamment dans l'Est parisien". Evoquant les incendies de logements insalubres, survenus ces derniers mois et notamment en août (24 morts au total), les élus UMP demandent un "plan d'urgence", doté de moyers financiers. "Grâce aux importantes rentrées des droits de mutation (667 M d'euros en 2004 et probablement la même somme en 2005), c'est possible", a déclaré M. Goasguen qui demande qu'on porte au titre de 2005 à 150 M d'euros la somme affectuée à la réhabilitation des logements insalubres.