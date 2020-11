NAIROBI, 12 déc (AFP) - L'Agence américaine pour le développement

international (USAID) va débloquer 37,5 millions de dollars pour déminer et

réparer le réseau routier dans le sud du Soudan, a-t-on appris dimanche de

source officielle.

Le vice-administrateur de l'USAID chargé de la démocratie, des conflits et de l'assistance humanitaire Rodger Winter a signé un engagement en ce sens à Naivasha, ville kényane où se déroulent des discussions de paix entre le gouvernement soudanais et la rébellion sudiste, a indiqué un porte-parole de l'ambassade américaine Richard Mei.

L'argent transitera par le Programme alimentaire mondial (PAM) dans le cadre de son "programme réseau routier". Quelque 35 millions de dollars serviront à la réfection des routes, et 2,5 millions au déminage, a précisé à l'AFP la responsable du "programme réseau routier" du PAM Barbara Van-Longchem.

Les Etats-Unis ont déjà contribué à hauteur de 16,5 millions de dollars à ce programme qui devrait coûter environ 80 millions de dollars. "En construisant, et réparant les routes, nous améliorons les moyens de communications entre les communautés et par conséquent, nous aidons à atténuer les conflits", a commenté M. Winter dans un communiqué. Le conflit dans le sud du Soudan, qui a débuté en 1983, a fait au moins 1,5 million de morts et plus de 4 millions de déplacés.