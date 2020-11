SOCHAUX (Doubs), 12 déc 2004 (AFP) - L'usage de la voiture ne sera bientôt

plus le bienvenu dans le temple de l'automobile : le site historique de PSA à

Sochaux (Doubs) se réorganise pour désengorger l'usine, asphyxiée par le flux

quotidien de 15.000 salariés et 1.400 poids lourds en plein coeur

d'agglomération.

L'année 2005 verra la mise en place progressive du premier "Plan de déplacement d'entreprise" (PDE) de l'établissement sochalien, l'un des plus complexe en cours d'élaboration sur le territoire compte tenu des dimensions de l'usine, premier site industriel français avec ses 15.000 salariés. Conçus pour réduire la part de l'automobile dans les trajets domicile-travail, les PDE visent à proposer aux salariés des solutions alternatives de déplacement.

"Chez PSA, 50% des salariés viennent travailler en voiture, soit 7.500 déplacements motorisés quotidiens", constate Roselyne Genestier, chargée du schéma directeur du site de Sochaux. En plus du ballet des salariés, l'approvisionnement de l'usine draine quotidiennement quelque 1.400 camions : un véritable casse-tête automobile pour les 120.000 habitants de l'agglomération de Montbéliard (Doubs) qui a grandi en encerclant totalement l'usine PSA.

"ville dans la ville"

Lancé en collaboration avec la Maison du temps et de la mobilité de Belfort et l'ADEME, l'élaboration du PDE a débuté par une vaste enquête sur les pratiques et souhaits des salariés en matière de transport et a débouché sur quinze projets d'action.

Mesure phare du programme : interdire le stationnement dans l'enceinte de l'usine en créant quelque 8.000 places de parking en périphérie pour diminuer la circulation aux abords et à l'intérieur du site.

"Ce n'est pas un combat contre la voiture", explique Sabri Laifa, chargé de mission à la Maison du temps et de la mobilité, "mais il faut réorganiser la circulation au sein même du site où circulent, mélangés, les voitures des salariés, celles qui sortent neuves des chaînes de montage et les poids lourds de marchandises".

L'arrivée sur les chaînes de la "307", avec un quasi doublement de la production en trois ans et une augmentation équivalente de la logistique a accentué les difficultés sur le site où près de 2.000 voitures sont fabriquées chaque jour. "Cette situation pose des problèmes de sécurité sur les trajets effectués à l'intérieur du site, elle rend difficile le filtrage des entrées et des sorties avec des risques de vols, sans compter l'impact sur l'environnement", détaille Roselyne Genestier.

La mise en place de parkings extérieurs implique de repenser l'ensemble des déplacements sur le site : mise en place d'un réseau de navettes des parkings jusqu'à l'usine mais aussi dans l'enceinte même de l'établissement, véritable "ville dans la ville" avec 264 ha de surface, 28 km de routes et 30 km de voies ferrées, un fonctionnement 24h/24 selon 70 horaires différents. "On va essayer d'intaller en interne des services de proximité --poste, pressing, etc.-- pour limiter les déplacements, voir si les bus de l'agglomération ne pourraient pas desservir l'intérieur du site, améliorer le réseau cyclable et piéton entre les bâtiments, organiser le co-voiturage", ajoute Sabri Laifa.

"N'oublions pas pour autant le réseau de cars PSA qui achemine 45% des salariés dans un rayon de 60 km autour de Sochaux", avertit de son côté la CGT qui voit dans ce dispositif, presque cinquantenaire, le meilleur des PDE.