VARSOVIE, 14 oct (AFP) - La Banque européenne d'Investissements (BEI) a

approuvé des prêts d'une valeur globale de 760 millions d'euros pour le

développement d'infrastructures, de PME et de projets scientifiques en

Pologne, a annoncé jeudi à Varsovie le président de la BEI, Philippe Maystadt.

A l'occasion du 10ème forum annuel de la BEI, ouvert jeudi dans la capitale polonaise, la banque a signé dans ce cadre avec le gouvernement polonais un prêt de 250 M EUR pour la recherche et développement de projets scientifiques.

Les autres projets approuvés à Varsovie par le conseil d'administration de la BEI sont destinés à co-financer le développement d'infrastructures de ville à Katowice (sud, 50 M EUR) et Bydgoszcz (nord, 35 M EUR) et à soutenir les petites et moyennes entreprises (125 M EUR).

Un accord de principe sur le co-financement du développement des infrastructures ferroviaires en Pologne pour 300 M EUR sera signé vendredi. "Grâce à ces prêts, le portefeuille des investissements de la BEI en Pologne s'élève déjà à 8,2 milliards d'euros. Il atteindra 9 milliards d'euros d'ici la fin de l'année", a souligné M. Maystadt lors d'une conférence de presse. Avec leur entrée dans l'UE, le 1er mai dernier, et l'accès ouvert aux fonds structurels européen, les nouveaux membres peuvent "combiner" les financements européens avec ceux de la BEI, a souligné M. Maystadt.

"Notre expérience dans certaines régions d'Espagne et d'Italie prouve qu'il faut organiser une bonne collaboration avec la Commission européenne et trouver la meilleure combinaison possible entre les subsides venant du budget européen, c'est-à-dire les fonds structurels, et les prêts de la BEI", a-t-il indiqué ensuite lors d'un entretien avec l'AFP.

"Les nouveaux membres sont tout à fait ouverts à cette approche qui vise à trouver cette bonne proportion. C'est dans leur intérêt", a ajouté le président de la banque. Il a rappelé que la BEI était présente dans ces pays depuis le début des années 1990. "Le montant global des investissements de la BEI dans les 10 nouveaux membres de l'UE, dont la Pologne, s'élève actuellement à environ 27 milliards EUR", a-t-il précisé.