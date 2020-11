RABAT, 20 mai 2005 (AFP) - La Banque mondiale (BM) prévoit un financement de 300 millions de dollars par an en faveur du Maroc sur la période 2005-2009, dans le cadre d'une nouvelle stratégie de coopération avec le royaume, a indiqué vendredi l'agence marocaine Map.

Cette nouvelle stratégie a été adoptée jeudi par le conseil d'administration de la BM à Washington, assure l'agence marocaine. Quatre axes de développement ont été retenus par la BM: une relance de la croissance et de l'emploi, l'accès des pauvres aux services sociaux, le perfectionnement du système éducatif et la gestion efficace de l'eau, qualifiée de ressource stratégique et rare.

La BM souhaite poursuivre l'appui aux efforts de réformes dans le but de permettre au royaume du Maroc de relever avec succès les défis de développement auxquels il fait face, selon un communiqué de la banque cité par l'agence marocaine.

La Banque mondiale finance plusieurs réformes et projets socio-économiques au Maroc. En avril dernier, elle a accordé au royaume un prêt de 36,5 millions d'euros en appui à un programme de routes rurales.