PEKIN, 3 sept (AFP) - La Commission chinoise de régulation bancaire (CBRC) a annoncé vendredi un resserrement du crédit dans le secteur immobilier, l'un de ceux qui est menacé par la surchauffe, dans le cadre des mesures de contrôle macro-économique en place depuis la fin avril. La CBRC a abaissé le seuil maximal d'endettement des particuliers à 55% de leur revenu, contre 70% auparavant.

Le seul crédit immobilier ne doit pas dépasser la moitié du revenu, a précisé la commission dans un communiqué publié sur son site internet. Pour les promoteurs, la CBRC avait déjà relevé de 30% à 35% le montant du dépôt obligatoire par rapport au coût estimé d'un projet immobilier. Après avoir réussi à freiner au deuxième trimestre les investissements en capital fixe, qui avaient bondi de 43% en janvier et mars, le gouvernement chinois a été confronté à leur remontée à un niveau supérieur à 30% pour le mois de juillet.

Suite à un appel du Premier ministre Wen Jiabao le mois dernier pour que les efforts de contrôle macro-économique ne soient pas relâchés, le gouverneur de la banque centrale chinoise, Zhou Xiaochuan, a de nouveau mis en garde jeudi contre les risques de surchauffe.

Selon un institut proche du gouvernement, la croissance économique de la Chine devrait s'établir à 9% au troisième trimestre, par rapport à la même période de l'an dernier. Elle s'était élevée à 9,8% entre janvier et mars et à 9,6% entre avril et juin.