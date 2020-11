BUENOS AIRES, 7 nov (AFP) - Le président chinois Hu Jintao va annoncer des

investissements pouvant aller jusqu'à 20 milliards de dollars en Argentine,

lors de sa visite dans le pays sud-américain, qui commence le 16 novembre,

affirment dimanche les principaux quotidiens argentins.

Ces sommes s'investiraient dans la modernisation du réseau ferroviaire, ainsi que dans la construction de logements et de routes. Le tourisme et les télécommunications bénéficieraient également de la manne chinoise, selon les quotidiens Clarin, Pagina/12 (pro-gouvernementaux) et La Nacion (opposition).

Une telle somme correspondrait à vingt années de dépenses d'infrastructures du gouvernement fédéral argentin, relève le quotidien La Nacion. Les journaux ne précisent pas la contrepartie que paierait l'Argentine, mais ils soulignent que la Chine mène une politique d'investissements à long terme dans le monde entier pour s'assurer l'accès aux matières premières nécessaires à sa très forte croissance.

Samedi, le ministre des Affaires étrangères Rafael Bielsa avait commencé à lever le voile sur l'accord, qui déchaîne depuis une semaine les spéculations les plus folles dans la presse locale. "Nous travaillons depuis pas mal de temps, depuis la dernière visite présidentielle (en Chine, en juin dernier), à une série d'accords, fondamentalement liés à la production d'énergie, aux chemins de fer (...)", avait indiqué M. Bielsa, interrogé sur radio Mitre.

Le ministre avait souligné que la négociation était menée en direct par le président Nestor Kirchner. "Tant le contenu (de l'accord), que la date (de son annonce) sont gérés par le président", avait-il dit. La Bourse de Buenos Aires avait atteint vendredi un record historique du fait des attentes générées par la "méga-annonce" à venir.