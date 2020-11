PEKIN, 27 août (AFP) - La Chine va investir 24 milliards de dollars dans

la construction de quatre barrages de long du cours supérieur du fleuve

Yangtsé, a rapporté vendredi l'agence Chine nouvelle.



Les barrages de Xiluodu, Xiangjiaba, Wudongde et Baihetan, dont la construction doit être achevée en 2020, pourront générer une capacité totale de 38,5 millions de kilowatts, selon Li Yong'an, un directeur de la Yangtze River Three Gorges Project Development Corp. cité par l'agence officielle.

Un accord a été signé cette semaine avec le gouvernement de la province du Yunnan (sud-ouest) pour la construction de ces ouvrages hydro-électriques, a précisé Chine nouvelle.

Comme l'électricité produite par le barrage des Trois Gorges, le plus grand du monde construit plus en aval sur le Yangtsé qui sera achevé en 2009, le courant généré par les quatre nouveaux barrages servira à alimenter les régions côtières de l'est du pays, qui connaissent une industrialisation rapide.

La Chine est confrontée à une pénurie d'électricité, particulièrement durant l'été. Cette année, le manque durant la saison estivale pourrait s'élever à 30.000 mégawatts.

Un programme de construction de centrales nucléaires situées dans les régions côtières a par ailleurs été récemment relancé pour satisfaire l'augmentation des besoins.