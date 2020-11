PEKIN, 28 sept (AFP) - La Chine, où l'immobilier est en plein boom, veut se

doter d'une entreprise géante dans ce secteur dont les actifs atteindraient 12

milliards de dollars, a rapporté mardi le quotidien China Daily.

Ce groupe va être mis sur pied en réorganisant les entreprises publiques du secteur du bâtiment, a déclaré au quotidien de langue anglaise un responsable de la Commission de getion et de supervision des actifs de l'Etat (SASAC). En juin, la SASAC avait demandé aux entreprises d'Etat dépendant directement du gouvernement central et dont l'activité principale n'est pas dans l'immobilier de vendre leurs actifs aux cinq plus grosses entreprises chinoises du secteur. Celles-ci sont la China Real Estate Development Corporation (CRED), la China State Construction Engineering Corp., le China Merchants Group, le China Poly Group et le Overseas Chinese Town Group.

La plupart des 191 entreprises d'Etat dépendant du gouvernement central possèdent actuellement des actifs dans le secteur du bâtiment, selon le China Daily. Le montant total des capitaux transférés pourrait atteindre 180 milliards de yuans (21,7 milliards de dollars) et le CRED, qui dépend directement de la SASAC, profitera de l'opération pour réaliser des fusions et acquisitions et porter ses actifs à quelque 100 milliards de yuans, avait déclaré en août le porte-parole de cette société, Han Xusheng.

Le China Daily précise que le groupe Huaneng, dont l'activité principale est la production d'électricité, a déjà vendu ses actifs dans l'immobilier à la CRED.