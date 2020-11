PARIS, 14 déc 2004 (AFP) - Le chantier du nouveau site de la Cinémathèque

française, situé rue de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris et visité

mardi par le ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres, devrait

s'achever fin mars, tandis que le site sera ouvert au public à l'automne.

"Les travaux dans le bâtiment construit par (l'architecte américain) Frank O'Gehry seront terminés à la fin du premier trimestre 2005", ont annoncé le président de la Cinémathèque, le producteur Claude Berri, ainsi que son directeur général, Serge Toubiana.

"Quant à l'ouverture au public, elle est prévue pour la fin du mois de septembre 2005", ont-ils précisé. La fermeture de la salle historique de la Cinémathèque au Palais de Chaillot est prévue pour le mois de février, de même que celle des Grands Boulevards dans la capitale.

Le bâtiment de Bercy, qui abritait à l'origine l'Institut américain, a été racheté par l'Etat qui y a réalisé pour près de 34 millions d'euros de travaux afin de l'adapter aux besoins de la Cinémathèque.

"C'est un lieu à l'architecture emblématique, avec des volumes, un espace, une lumière extraordinaires et on sent que cela va être un lieu magique, c'est à dire un lieu de rencontre et de découverte de tout ce qui fait le cinéma", a déclaré à l'AFP le ministre de la Culture, accompagné lors de sa visite de MM. Berri et Toubiana, mais aussi de la directrice générale du Centre national de la Cinématographie (CNC), Catherine Colonna.

"Le bâtiment est magnifique, l'architecture du bâtiment est tout à fait adaptée à la maison du cinéma", a commenté Mme Colonna. La Cinémathèque, qui fêtera en 2006 son 70ème anniversaire, disposera à Bercy de quatre salles : une grande salle de 420 places baptisée "Henri Langlois" en hommage au fondateur de la Cinémathèque, une autre de 200 places, et deux salles plus petites de 100 places chacune.

A côté d'une bibliothèque-médiathèque, d'une librairie et d'un bar restaurant, des espaces d'exposition permettront d'organiser des expositions temporaires (650 m2) et permanentes (1.100 m2). Une première grande exposition sera consacrée à la dynastie Renoir: le peintre Pierre-Auguste Renoir, Pierre (comédien), Jean (réalisateur) et Claude (chef opérateur). Cette exposition sera organisée dès l'ouverture du site de Bercy en partenariat avec le musée d'Orsay. La Bibliothèque du Film (BiFi) sera installée entre avril et mai 2005 à Bercy et devrait à terme fusionner avec la Cinémathèque. Le rapprochement avec la BiFi permettra d'accéder sur place aux archives et de valoriser les collections à travers des expositions et des éditions. Renaud Donnedieu de Vabres a d'ailleurs annoncé lors de sa visite l'acquisition par l'Etat du Fonds Georges Méliès (le père des truquages au cinéma), une collection historique qui se compose de près d'un millier de pièces (dessins, peintures, photos, costumes...).

Les plus belles pièces de cette collection, parmi lesquelles deux appareils uniques au monde : le "carton fantastique" du magicien Robert Houdin et "l'armoire du décapité récalcitrant" de Méliès, seront exposées dès l'ouverture de la cinémathèque en septembre.