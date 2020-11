PARIS, 9 mars 2005 (AFP) - La Cité de l'architecture et du patrimoine occupe l'aile est du Palais de Chaillot, l'aile ouest abritant le musée de l'Homme et le musée de la Marine. Voici les grandes étapes de sa genèse:

- 1879 : rapport de Viollet-le-Duc à Jules Ferry sur la création d'un musée de Sculpture comparée à Chaillot. - 1882 : ouverture du musée de Sculpture comparée. - 1887 : ouverture des cours des monuments historiques à Chaillot. - 1937 : le musée de Sculpture comparée devient le musée des Monuments français. - 1981 : ouverture de l'Institut français d'architecture. - 1996 : fermeture du musée des Monuments français. - 1997 : Incendie de l'aile est. Les moulages ne sont pas atteints. - 1998 : rapport de Jean-Louis Cohen sur la création de la Cité de l'architecture et du patrimoine. - 2001 : Création d'une mission de préfiguration de la Cité de l'architecture et du patrimoine. - 2003 : début des travaux de la Cité. - 2004 : création de l'établissement public "Cité de l'architecture et du patrimoine". - Début 2006 : ouverture du Centre d'architecture à Chaillot - Début 2007: ouverture des galeries d'expositions permanentes et temporaires.

