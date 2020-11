RYAD, 16 mars (AFP) - La firme pétrolière étatique saoudienne Saudi Aramco a annoncé mercredi avoir attribué huit contrats à des compagnies étrangères et locales pour le développement de deux méga-projets dans les domaines du pétrole et du gaz, sans préciser la valeur des contrats.

Dans un communiqué, Aramco précise que le premier projet, baptisé Khursaniyah Oil and Gas Program, porte sur le développement des installations de gisements pétroliers et gaziers onshore, près de la cité industrielle de Jubaïl, dans la province Orientale. Sa capacité de production devrait atteindre 500.000 barils/jour (bj) de brut fin 2007, selon le texte.

Le second projet concerne le Hawiyah Natural Gas Liquids (NGL) Recovery Program et doit permettre une production supplémentaire de 310.000 barils d'éthane et de gaz naturel léquifié (GNL), ajoute le communiqué.

Pour le premier projet, la firme italienne Snamprogetti a été retenue pour les installations de Khursaniyah, alors qu'un consortium formé de Bechtel Overseas of London et de la filiale italienne du groupe français Technip, Technip of Rome, a été sélectionné pour Khursaniyah Gas Plant, selon le document.

Pour le second, cinq contrats ont été attribués pour la construction de "la plus grande usine de traitement de GNL" à Hawiyah. Aramco a retenu les firmes JGC Corp (Japon) et Snamprogetti ainsi que trois compagnies locales: (General Telecom & Engineering (GTE), Modern Arab Construction (MAC) et National Engineering Services and Marketing Agency (NESMA), selon le communiqué.

Enfin, la compagnie espagnole Tecnicas Reunidas s'est vue confier un contrat pour la réalisation d'une usine de gaz, baptisé Juaymah Gas Fractionation Plant, prévue au titre de Hawiyah NGL Recovery Program. "Les installations pétrolières vont renforcer le rôle international de la compagnie à répondre à la demande future sur le marché pétrolier", a expliqué le président d'Aramco, Abdallah Jomaa, ajoutant, dans le communiqué, que le programme gazier témoigne du souci de l'Arabie de "diversifier son économie".

L'Arabie saoudite est l'un des pays producteurs de pétrole les plus influents au monde à la faveur de ses réserves prouvées de 261 milliards de barils de brut, représentant le quart des réserves mondiales.