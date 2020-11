PARIS, 2 sept 2005 (AFP) - La Fédération nationale des transports routiers

(FNTR) a jugé vendredi dans un communiqué que les mesures annoncées par le gouvernement pour alléger l'impact de la flambée des prix du carburant constituaient "deux réponses attendues" par le secteur, mais devaient être complétées.

"Après la "débolkesteinisation" du transport routier effectuée en juillet et en août (encadrement du cabotage, suppression de la location transfrontalière, application de la loi sociale du pays d'accueil pour les non ressortissants), c'est la deuxième phase du programme d'action de la FNTR qui est en passe de se concrétiser", a notéla fédération.

Outre un dégrèvement accru de la taxe professionnelle, annoncé jeudi par le Premier ministre Dominique de Villepin, les transporteurs vont bénéficier d'un mécanisme législatif d'indexation pour mieux répercuter les hausses du gazole auprès de leurs clients, officialisé vendredi par le ministre des Transports Dominique Perben.

"Le chiffrage et le calendrier de mise en place de ces deux mesures (...) seront des éléments déterminants de la concertation qui va se développer avec Dominique Perben dès le 13 septembre", selon la FNTR. La fédération a aussi souhaité que ces décisions soient "complétées par des mesures visant à prendre en compte à la fois la situation de trésorerie et de l'emploi ainsi que l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises du transport routier".