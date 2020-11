PARIS, 28 sept 2005 (AFP) - La Fondation de France a lancé mercredi une campagne en faveur des enfants mal logés, destinée à sensibiliser le public et à recueillir des fonds, avec le soutien de l'actrice Chiara Mastroianni et de son mari le chanteur-compositeur Benjamin Biolay.

La Fondation espère collecter au moins 150.000 euros dans le cadre de cette campagne, intitulée "SOS enfance mal-logée" et qui se déroulera jusqu'au 30 octobre. Elle est organisée en partenariat avec plusieurs entreprises, notamment Procter & Gamble France et les supermarchés E. Leclerc.

"Trois millions de personnes souffrent de mal-logement en France, parmi lesquelles 500.000 enfants", a déclaré Bertrand Dufourcq, président de la Fondation de France, en présentant l'opération et un labyrinthe installé devant la gare Montparnasse à Paris (14ème) pour symboliser" la spirale du mal-logement".

"Un enfant pauvre sur deux habite un lieu insalubre, surpeuplé, sans salle de bain et avec un chauffage défaillant", a-t-il rappelé. "Le logement est le problème majeur actuellement en France, encore plus grave que le problème de l'emploi", a-t-il estimé. Le labyrinthe, dont les panneaux de plastique coloré sont décorés de dessins d'enfants et portent des textes résumant la situation et les objectifs de la campagne, permet de "visualiser la spirale du mal-logement et le parcours du cambattant pour en sortir", a ajouté M. Dufourcq.

Dans le cadre de la campagne, jusqu'au 8 octobre, 20 centimes sur le prix de plusieur produits Procter & Gamble achetés dans les magasins E. Leclerc seront reversés à la Fondation, a-t-il précisé. Chiara Mastroianni a déclaré que soutenir la campagne lui semblait "évident en tant que citoyenne" souhaitant "se rendre utile". "Cela me paraissait être un acte un peu politique pour aider le milieu associatif", devant "un problème majeur" et la "vraie démission des politiques", a ajouté Benjamin Biolay. Il a évoqué "l'idée de faire un concert ou un disque" dont les bénéfices seraient versés aux associations s'occupant du logement des enfants.