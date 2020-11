TOULOUSE, 2 août 2005 (AFP) - La Garonne flirte avec ses records d'étiage, malgré les pluies qui se sont abattues lundi sur les Pyrénées et les cours d'eau du Gers, après les orages des 28 et 29 juillet sur la Gascogne, le Lot et l'Aveyron, ont estimé mardi les responsables de la gestion du fleuve.

Selon le Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne (Smeag), ces pluies devaient provoquer dès ce mardi une montée des eaux de l'Ariège, du Salat, de la Neste et de la Garonne amont, et devaient avoir des effets positifs en Tarn-et-Garonne et dans le Lot. Mais, si les précipitations ne se poursuivent pas, les niveaux d'alerte devraient être de nouveau rapidement atteints à Toulouse et à Lamagistère (Tarn-et-Garonne), a indiqué le Smeag à l'AFP. Le 26 juillet, le Smeag avait déclenché un soutien d'étiage à partir des réserves hydroélectriques de l'Ariège. Au 29 juillet, le déficit en apport d'eau mesuré à Lamagistère était de 32 millions de m3, soit le quatrième plus fort déficit enregistré au cours des 36 dernières années et, pour la première fois au cours de la même période, un déficit (un million de m3) a été observé à Valentine, au pied des Pyrénées, très en amont du fleuve. A Lamagistère, le débit normal pour la saison est de 125 m3/s alors qu'il se situe aujourd'hui autour de 60 m3/s. Le Smeag pourrait reprendre son soutien d'étiage dès le week-end prochain.

