ATHENES, 24 juin 2005 (AFP) - Le gouvernement grec va lancer d'ici au 11 juillet un appel d'offres pour la location à long-terme de trois installations utilisées lors des Jeux olympiques de 2004, selon un responsable de la société publique qui en a la charge.

Hellenic Olympic Properties va proposer à la location le Centre international de diffusion (70.000 m2), le parcours de slalom de canoë-Kayak Hellenikon et la salle couverte de badminton Goudi, a dit à l'AFP son président Christos Hatziemmanuil.

Le gouvernement grec a adopté le mois dernier une loi autorisant un usage commercial de plus d'une douzaine d'installations, afin d'aider à des charges d'entretien allant jusqu'à 80 millions de dollars par an. La plupart de ces installations accueilleront entre autres des cafés, restaurants et commerces.

Des chambres d'hôtel cinq étoiles vont être ajoutées au centre de voile Agios Kosmas Olympic, le centre équestre Markopoulo Olympic va se doter d'un parcours de golf et le pavillon pour le taekwondo Faliro va être transformé en centre de conférence.

Par ailleurs le gouvernement envisage de transformer la salle de gymnastique Galatsi en centre culturel, alors que la salle Goudi a déjà accueilli des manifestations culturelles.

Les Jeux olympiques d'Athènes ont coûté une somme estimée à 9 milliards d'euros, soit le double du montant initialement envisagé. Seules quelques unes des installations des Jeux Olympiques et Paraolympiques ont été régulièrement utilisées depuis leur fin en septembre dernier.