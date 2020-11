NANTES, 8 nov 2004 (AFP) - Jacques Auxiette, président PS du conseil

régional des Pays-de-la-Loire, a jugé lundi d'une "importance extrême" le

prolongement de la ligne de TGV vers Rennes et Nantes, après des réserves

exprimées sur ce sujet par le maire du Mans.

"Le prolongement de la ligne à grande vitesse vers Rennes et Nantes est pour la région d'une importance extrême mais il doit y avoir concertation et accord entre la SNCF, RFF, l'Etat et les collectivités, en premier lieu les villes du Mans et de Laval", a noté M. Auxiette, dans un communiqué.

Vendredi, après le lancement par la préfecture de la région Bretagne de la consultation des élus sur le projet de ligne à grande vitesse (LGV), des élus de la Sarthe, dont le maire (PS) du Mans Jean-Claude Boulard, s'étaient déclarés "hostiles". Pour ces élus, le projet "présente un intérêt faible pour la région des Pays de la Loire" et prévoit un contournement du Mans "économiquement dangereux".

La mise en service de la LGV Bretagne-Pays de la Loire est prévue en 2012. Le tracé a été retenu sur la base des études réalisées par le Réseau Ferré de France (RFF). Les élus, acteurs socio-économiques et associations, sont invités à émettre leur avis sur le sujet avant le 4 février 2005. La LGV Bretagne-Pays de la Loire doit permettre de gagner, pour les liaisons vers l'Ile-de-France, 37 minutes à partir de l'ensemble de la Bretagne, 22 minutes à partir de Laval et seulement 8 minutes à partir de Sablé-sur-Sarthe, Angers et Nantes.