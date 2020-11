MOSCOU, 14 juil (AFP) - Des experts en art russe soutenus par une ONG ont

accusé mercredi la mairie de Moscou de détruire l'aspect historique de la

capitale russe, en construisant à la place des anciens bâtiments des

immeubles "d'élite" pour les riches.



"Les bâtiments historiques sont reconnus comme vétustes" et sont rasés, et on construit à leur place des immeubles qui peuvent "rapporter de l'argent", a accusé Alexeï Klimenko, un expert en art, membre d'un conseil consultatif auprès de l'architecte-en-chef de la ville de Moscou, Alexandre Kouzmine.

"Cette politique apporte de sérieux bénéfices" aux responsables de la mairie, a estimé M. Klimenko lors d'une conférence de presse, laissant entendre que les fonctionnaires profitaient de pots de vins.

A titre d'exemple, les bâtiments de l'ancienne propriété du compositeur russe Nikolaï Rimski-Korsakov datant du 17è, 18è et 19è siècles, sur le boulevard Tverskoï, ont été détruits parce que le restaurant de luxe Pouchkine situé à côté "avait besoin de construire un parking" pour ses clients, a relevé l'expert.

"Le centre historique est vendu comme on vend du pétrole et du gaz. Bientôt, près du Kremlin nous verrons des immeubles à sept étages, haut de 21 mètres", a affirmé à son tour un autre expert, le directeur de l'Institut d'études des arts, Alexeï Kometch.

Les experts ont été soutenus par le Comité de défense des Moscovites, une ONG créée pour empêcher les violations des droits des habitants de la capitale face aux décisions controversées des fonctionnaires dans le domaine de la construction immobilière.

La mairie mène "une politique de construction immobilière irréfléchie" et favorise principalement "la construction de logement d'élite" pour les riches, a souligné de son côté le président du Comité Sergueï Mitrokhine du parti libéral Iabloko.