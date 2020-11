PARIS, 20 sept 2005 (AFP) - Des aides sociales pour le logement et les familles mieux adaptées à la sociologie de la capitale : c'est la réforme détaillée mardi par l'équipe municipale parisienne.

Les adjoints PS de Bertrand Delanoë Gisèle Stievenard (Solidarité), Jean-Yves Mano (Logement) et Olga Trostiansky (Petite enfance) ont détaillé lors d'une conférence de presse, des dispositifs qui seront mis en place le 1er octobre 2005, dans le cadre d'une réforme globale lancée au début de l'année.

Principale innovation : l'élargissement de l'aide au logement dès le deuxième enfant et non plus au troisième. Cette aide est soumise à un plafond de ressources modulé selon la taille de la famille (5.000 euros mensuels pour celles de trois enfants). Environ 8.000 familles supplémentaires sont intéressées directement par cette réforme.

Cette modification prend en compte la cherté des loyers parisiens qui rend difficile l'accès au logement, même s'il ne s'agit pas de familles nombreuses (à partir de trois enfants). Par ailleurs, la carte "Paris Forfait Familles", qui assure la gratuité ou des tarifs très réduits pour l'accès à des expositions, des équipements sportifs, des activités parascolaires, devient forfaitaire et soumise à plafond de ressources.

Il s'agira d'une aide annuelle de 305 euros par famille aux ressources mensuelles inférieures à 3.000 euros et 200 euros pour celles dont les ressources sont comprises entre 3 et 5.000 euros.