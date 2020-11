PARIS, 9 déc 2004 (AFP) - L'assureur français Mutuelles de Poitiers va

rembourser à l'ensemble de ses sociétaires 3% des primes collectées en 2004

sur tous les contrats (automobile, habitation, santé, etc.) et va baisser les

cotisations 2005 en automobile entre 0,5 et 3,5% pour certains assurés,

annonce-t-il jeudi dans un communiqué.

Le remboursement -6,3 millions d'euros au total- sera adressé par chèque au début de l'année 2005, souligne le communiqué. L'assureur avait déjà effectué une ristourne selon les mêmes conditions au titre de 2003 (5,3 M EUR au total). La mutuelle a également décidé une réduction des cotisations automobile entre 0,5 et 3,5% qui concernera "principalement les sociétaires non sinistrés ayant atteint 50% de bonus", explique-t-elle. Elle prévoit de dégager un chiffre d'affaires de 226 M EUR en 2004 avec une progression nette de 50.000 nouveaux contrats toutes branches confondues.

Redacteur