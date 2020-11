La plus ancienne voie ferrée d'Italie renaît de ses cendres

NAPLES (Italie), 13 août (AFP) - La voie ferrée de Naples, la plus ancienne d'Italie et l'une des plus vieilles du monde, renaît de ses cendres dans le cadre d'un gigantesque projet d'infrastructures co-financé par l'Union européenne.



Inauguré le 3 octobre 1839 par le roi Ferdinand II Bourbon et béni par le pape Pie IX, le premier train à vapeur italien avait couvert en 11 minutes le parcours de 7 km le long de la côte séparant Naples de Portici. Mais cette voie est ensuite tombée en désuétude et la dégradation progressive du système ferroviaire de la région avait dégoûté les Napolitains de leur train historique. Naples est devenue la capitale des bouchons, aucun de ses habitants ne pouvant ou ne voulant renoncer à sa voiture en l'absence d'un réseau efficace de transports en commun en ville et dans sa grande banlieue. La ville compte plus d'un million d'habitants et 3 millions avec la périphérie. La région Campanie a près de 6 millions d'habitants. Un gigantesque projet a été programmé pour relier toutes les villes de la région, ainsi que les ports et l'aéroport par un système intégrant toutes les lignes ferroviaires et toutes les lignes métropolitaines de la capitale parthénopéenne. La fin des travaux a été programmée pour 2010 pour un coût estimé entre 4 et 6 milliards d'euros, selon la présidence de la région. Une contribution de 0,5 milliard a été accordée par l'Union européenne. Une première tranche a été inaugurée le 16 juin 2002 et le nombre de voyageurs a déjà augmenté de 40%. "Nous venons d'inaugurer la nouvelle station de Portici. Il nous a fallu un an pour la réaliser. Depuis le séisme de 1980, les Napolitains étaient obligés de se servir d'un conteneur comme gare à Portici ", a déclaré à l'AFP l'assesseur régional pour les transports, Ennio Cascetta. "Nous sommes en train de réinterpréter notre prestigieuse et ancienne tradition ferroviaire en visant la qualité, au niveau de l'urbanisme, de l'efficacité des services et de l'esthétique des installations", précise-t-il. "Des stations-musées réalisées comme des chefs d'oeuvres d'architecture: voilà notre idée gagnante", affirme-t-il. Les six premières stations de la ligne du métro, véritables petits musées d'art contemporain, illustrent cette ambition. "Elles sont signées par des personnalités telles que Gae Aulenti, les frères Mendini, les architectes Fuksas et de Souza", souligne avec fierté Ennio Cascetta. "Mais même sur la ligne régionale des oeuvres d'art sont prévues. Le projet de la station de Mont Saint-Ange, près du campus universitaire, a été confié au sculpteur anglo-indien Anish Kapoor. Secondé par des architectes, il réalisera cette station comme une sculpture", a-t-il annoncé. Un billet unique est déjà offert aux Napolitains pour se déplacer en ville et entre 160 communes de la région. Le réseau, commencé avec les 7 km de la liaison Naples-Portici, comprendra à terme 1.400 km de voies ferrées avec 423 stations, 28 parkings et 21 interconnexions train-bus. Le projet doit permettre de réduire de 6.000 tonnes par an la production de monoxyde de carbone par les véhicules grâce à la réduction de la circulation. Les experts estiment en effet que près de 20.000 Napolitains renonceront à utiliser leurs voitures une fois le réseau terminé.

