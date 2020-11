PARIS, 19 août 2004 (AFP) - Le ministre délégué à l'Industrie, Patrick

Devedjian, a démenti jeudi que la Poste fermerait la moitié de ses bureaux

d'ici 2007 tout en confirmant que les bureaux les moins actifs seraient de

plus en plus remplacés par des agences postales gérées par des communes ou des commerçants.



Selon le Parisien, sur les 11.500 bureaux de poste où toutes les opérations sont possibles, 6.000 seraient condamnés et remplacés par des points Poste gérés par des commerçants et n'offrant qu'un service limité.

Interrogé sur Europe 1 sur l'éventuelle fermeture de 6.000 bureaux, le ministre délégué à l'Industrie, Patrick Devedjian a répondu : "Ce n'est pas vrai, ce qui est vrai c'est que cela bouge, d'abord parce que l'implantation de la Poste correspond à une démographie qui a parfois cinquante ans".

"Le service du public s'est amélioré, et s'améliore avec la Poste car vous aviez des bureaux de poste qui ouvraient une ou deux heures par jour (...) Ces bureaux de poste là on les ferme c'est vrai, mais on les transforme en points de contact c'est-à-dire en une collaboration avec la mairie, ou un café tabac, un commerçant et vous avez une plage d'ouverture qui est bien plus considérable, donc le service est beaucoup mieux rendu".

La France compte actuellement 17.000 points de contact dont 14.000 sont gérés en propre par La Poste et 3.000 sont des agences postales (points de contact et points Poste).

La Poste n'a pas réagi immédiatement à ces informations.