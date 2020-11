PARIS, 7 sept 2004 (AFP) - La progression des loyers sur les six premiers mois de l'année en France a ralenti pour s'établir à 4,5% pour les maisons et 3,6% pour les appartements, et ce ralentissement est "net" pour Paris et la région parisienne, selon une étude présentée mardi par la FNAIM.

Un ralentissement du rythme de hausse des loyers est également constaté dans les régions de l'Ouest, du Nord, de l'Est et "dans une moindre mesure en Rhône-Alpes", explique la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM). En revanche, la progression reste soutenue dans le Sud-Ouest et s'accélère dans le Centre et sur le littoral méditerranéen, souligne la FNAIM. A Paris, les loyers ont augmenté de 4,8% sur le premier semestre.

La progression atteint 4,9% en région parisienne. En Rhône-Alpes, la hausse est de 7,4% pour les appartements et 8% pour les maisons. Sur le semestre, les loyers s'établissent en France à 11,5 euros par mètre carré pour les appartements et 8,6 euros pour les maisons.

Sur l'année 2003, les loyers avaient progressé de 5,6%, constate la FNAIM, contre 8,8% en 2002. Pour l'année dernière, la FNAIM fait état d'écarts de loyers "importants" entre les petites surfaces et les plus grandes, comme les quatre et cinq pièces. Pour le prix d'un studio à Paris, on pouvait louer en 2003 un petit deux pièces en région parisienne, un grand trois pièces à Lille ou Montpellier et un cinq pièces à Mâcon ou Quimper.