AMMAN, 28 sept (AFP) - Le ministre irakien du Plan Mahdi al-Hafez a affirmé

mardi à Amman que les efforts internationaux déployés pour la reconstruction

de l'Irak s'essouflaient à cause du manque de fonds.

"La communauté internationale s'est engagée lors de la conférence de Madrid à attribuer des dons généreux, mais ce qui a été fait jusqu'à présent ne correspond pas à nos attentes", a déclaré M. Hafez, lors de l'ouverture d'une conférence sur la reconstruction de l'Irak.

Selon lui, il y a "un manque de transparence" dans la façon avec laquelle les contrats sont octroyés par la coalition dirigée par les Etats-Unis. Le responsable irakien a critiqué les Etats-Unis, affirmant que Washington n'a dépensé jusqu'à présent qu'un milliard de dollars sur les sept promis pour 2004. Il a fait état de "corruption" et d'erreurs "flagrantes" dans l'allocation des fonds pour différents contrats.

"Comment les coûts liés à la sécurité peuvent atteindre 60% du coût total d'un projet"? s'est-il interrogé, en référence à l'emploi de gardes privés. A Madrid, en octobre 2003, les donateurs s'étaient engagés à hauteur de 33 milliards de dollars en faveur de l'Irak, dont 5 milliards USD d'assistance japonaise sur les quatre prochaines années.

Au début du mois d'août, le Bureau des projets et de la construction (PCO, chargé de gérer les fonds destinés à la reconstruction) avait révélé, dans un rapport, que les Etats-Unis n'avaient dépensé que 544 millions de dollars sur les 18,4 milliards de dollars débloqués il y a huit mois par le Congrès américain pour la reconstruction de l'Irak. Quelque 100 délégués et experts d'Irak, des agences onusiennes et de la Banque Mondiale sont présents à cette conférence.