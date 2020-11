PARIS, 22 juin 2005 (AFP) - Le conseil régional d'Ile-de-France a annoncé mercredi qu'il allait voter vendredi la construction de 15.000 logements étudiants neufs d'ici 2010 et a confirmé la rénovation de 3.500 autres d'ici 2007.

"La région est engagée pour environ 80 millions d'euros dans la construction de 15.000 nouveaux logements d'ici 2010", a déclaré devant la presse Jean-Luc Laurent, vice-président de la Région chargé du Logement, en rappelant que cet objectif sera réalisé à l'appui d'une convention avec l'Etat engagé jusqu'à 2007.

"L'aide de la région sera d'environ 20% du coût de construction", a-t-il ajouté, rappelant que les constructeurs seraient pour l'essentiel les offices HLM et les gestionnaires, les Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous).

Quelque 6.000 nouveaux logements ont déjà été livrés dans le cadre du contrat de plan avec l'Etat entre 2000 et 2006 soit en avance sur les objectifs, a précisé M. Laurent.

Dans le cadre de la construction comme de la réhabilitation, il a en outre insisté sur la "qualité" des chambres offertes aux étudiants. Un plancher de 16m2 a été fixé, "sauf contraintes architecturales en fonction des bâtiments à réhabiliter", ce qui signifie que les rénovations vont réduire l'offre puisque les chambres de cités U ont souvent une plus petite surface.

Il a également détaillé l'équipement des chambres, avec douche et toilettes indépendantes, et des parties communes des résidences universitaires (salle informatique, laverie...). "Il y a un lien entre les conditions de logement, de vie d'un étudiant et la réussite de ses études", a rappelé M. Laurent.

La région a également prévu de réserver 5% des places aux étudiants handicapés, dont 50 logements aux étudiants lourdement handicapés, de mettre en place "un dispositif de caution régionale pour l'accès de étudiants au parc privé" et de "soutenir les associations qui organisent l'hébergement des étudiants chez des personnes âgées".