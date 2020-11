PARIS, 7 juil 2005 (AFP) - Les quelques pluies orageuses qui sont tombées depuis fin juin n'ont pas permis d'enrayer la sécheresse, et 47 départements ont pris des arrêtés de limitation des usages de l'eau, selon le ministère de l'Ecologie.

"Les effets de la sécheresse sont maintenant perceptibles sur la majeure partie du territoire", indique le ministère. "Ils se sont intensifiés sur la façade atlantique et en périphérie de l'Ile-de-France". La situation est particulièrement préoccupante dans l'Oise, en Loire-Atlantique et dans le Poitou-Charentes (Charente Maritime, Deux-Sèvres, Vienne).

Selon Météo France, "les sols sont extrêmement secs" ou "particulièrement secs" sur 46 départements au total, de l'Ouest, de la façade Atlantique, du Sud-Ouest du du Sud du pays. "Mais la situation de nombreux autres départements commence à être préoccupante", ajoute Météo France, citant les Ardennes, la Moselle, le Bas-Rhin, la Nièvre, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot, l'Aude, le Gard, l'Ardèche et le Var.

Le ministère a envoyé une nouvelle circulaire aux préfets cette semaine, pour leur demander de "gérer au mieux les réserves disponibles avec le souci de donner la priorité à l'eau potable".

Selon la ministre de l'Ecologie Nelly Olin, "le débat actuel sur les changements climatiques doit être intégré dans notre gestion de l'eau". "Nous ne sommes pas à l'abri dans les années à venir de périodes de sécheresse plus fréquentes et plus intenses", note la ministre. "Il nous faut donc progresser dans notre organisation et dans la mise en oeuvre du dispositif de gestion des situations de sécheresse".