PARIS, 27 avr 2005 (AFP) - L'Etat et la SNCF ont signé mercredi une convention pour augmenter le rythme de construction de logements sociaux de l'entreprise publique et le faire passer de 950 à 1.350 nouveaux logements par an sur les cinq ans à venir.

La SNCF, à travers sa filiale la société immobilière des chemins de fer français, gère un parc de 80.000 logements, occupés à 40% par des cheminots. Sur l'ensemble de ce parc, on compte 71.000 logements sociaux, soit 1,7% du parc national. L'augmentation du rythme de construction de logements sociaux a été consignée dans une convention signée mercredi entre la SNCF, le ministre des Transports Gilles de Robien et le ministre délégué au Logement et à la Ville Marc-Philippe Daubresse. Cette accélération du rythme de construction coûtera 600 millions d'euros sur cinq ans à la SNCF. L'entreprise publique s'est également engagée à rénover son parc de logements non sociaux dans les dix ans à venir pour un montant de 150 millions d'euros. "Les ressources issues du 1% logement de la SNCF seront mobilisées", est-il précisé dans la convention. "C'est important qu'une grande entreprise comme la SNCF montre l'exemple", a commenté Marc-Philippe Daubresse. Signée mercredi au ministère des Transports, la convention programme aussi des cessions de terrains --emprises ferroviaires qui ne lui servent plus-- pour réaliser des logements sur toute la France. La SNCF avait signé une convention en novembre 2004 sur des cessions de terrains mais pour la région Ile-France seulement.

