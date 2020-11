PARIS, 23 sept 2004 (AFP) - La société Ristretto SAS a franchi en hausse

les seuils de 5%, 10%, 20%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote

de la société française Algeco (bâtiments modulables), cotée au second marché,

a annoncé jeudi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Après l'acquisition d'un bloc de 2.556.179 actions auprès de la société TUI Beteiligungs ainsi que de la totalité des 644.580 actions de sa filiale Hapag-Lloyd Holding France, la société Ristretto, contrôlée par le fond TDR Capital Partnerships, a annoncé détenir 66,98% du capital et 70,01% des droits de vote d'Algeco. La société TUI Beteiligungs a annoncé avoir franchi à la baisse les seuils des 2/3, 50%, 1/3, 20%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Algeco et ne détenir désormais plus aucune action Algeco, ajoute l'AMF. La société Ristretto a déposé un projet de garantie de cours visant les actions de la société Algeco au prix unitaire de 98,57 EUR, avait annoncé mardi 21 septembre l'Autorité des marchés financiers. "La société Ristretto propose d'acquérir au prix unitaire de 98,57 euros, correspondant à un prix de 100 euros par action avant versement par Algeco, le 30 septembre 2004, d'un dividende de 1,43 EUR par action au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003, la totalité des actions Algeco non détenues, directement et indirectement, par elle, soit 1.577.581 actions Algeco", indiquait ainsi l'AMF.

