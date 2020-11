LONDRES, 27 jan (AFP) - La Tate Modern, le très populaire musée d'art moderne de Londres, a annoncé jeudi son intention de se développer et d'augmenter ses galeries d'exposition de plus de 50%.

La Tate Modern a été installée en mai 2000 dans une ancienne centrale électrique, au sud de la Tamise qui va augmenter sa puissance etout en ayant moins de place, et cet espace libéré sera mis à la disposition du musée, a annoncé le directeur de la Tate, Sir Nicholas Serota, lors d'une conférence de presse.

Les architectes suisses qui ont adapté le bâtiment initial, Pierre de Meuron et Jacques Herzog, ont été choisis pour superviser cette extension. La Tate Modern s'étend actuellement sur 34.000 mètres carrés, une superficie qui sera augmentée de 55% dans le nouveau projet, dont le coût pourrait égaler l'investissement initial, 135 millions de livres (192 millions d'euros), selon Sir Nicholas.

Le directeur du musée prévoit de rassembler au cours des trois ou quatre prochaines années les financements nécessaires, principalement par des donations privées, et de commencer les travaux d'extension en 2008. "La Tate Modern a reçu deux fois plus de visiteurs qu'elle ne l'avait envisagé, entre 4 et 4,5 millions par an", a expliqué Sir Nicholas.