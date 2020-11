LYON, 23 mars 2005 (AFP) - Le tribunal administratif de Lyon a ordonné mercredi l'annulation de la vente d'un château situé à Saint-Maurice-de-Remens

(Ain) dans lequel a grandi l'écrivain-pilote Antoine de Saint-Exupéry, à une association qui souhaitait y développer un programme éducatif.

Le tribunal a annulé plusieurs décisions de la Ville de Lyon et de la Caisse des écoles de la ville de Lyon, propriétaire depuis 1932 du château dans lequel est installée une colonie de vacances, visant à vendre le terrain à l'Association Logement et accueil des travailleurs et familles de l'Ain (ALATFA).

L'ALATFA souhaitait y accueillir des groupes et y installer un musée. Cette vente était contestée par la commune de Saint-Maurice-de-Remens, elle-même candidate à l'acquisition du château pour y créer un musée dédié à l'écrivain-pilote.

Le tribunal a jugé la vente illégale en relevant que la délibération de la ville de Lyon approuvant le déclassement du château du domaine public communal était postérieure à l'acte de vente.

"On va pouvoir rediscuter", a indiqué l'avocat de la commune de Saint-Maurice-de-Remens, Me Gilles Devers, précisant qu'une réunion entre la commune et l'ALATFA était prévue prochainement.