PARIS, 24 jan 2005 (AFP) - Le titre Lafarge baissait lundi, sous pression après un rapport de presse indiquant que le groupe de matériaux de construction pourrait faire face à des demandes d'indemnisation en Grande-Bretagne, mais aussi en raison de prises de bénéfices.

A 11H10 (10H10 GMT), Lafarge perdait 2,16% à 77,10 euros, dans un marché en baisse de 0,58% à 3.831,68 points. Selon le Financial Times ce week-end, l'usine de Lafarge en Grande-Bretagne aurait produit du ciment défectueux sur les deux dernières années. "Le risque potentiel et théorique (sur les cinq à 15 prochaines années) est que le béton produit à partir de ce ciment se fissure en raison d'alcali-réaction", souligne Arnaud Pinatel, analyste pour Exane BNP Paribas.

Exane estime que les risques financiers et commerciaux de Lafarge, liés à ce problème, sont limités, et que les indemnisations éventuelles pourraient prendre du temps. Il s'agit d'un "non-évènement" pour Lafarge, en raison de la quantité du ciment affecté: seulement 1.000 mètres cubes contre une production totale en Grande-Bretagne de 22 millions de mètre cubes par an, souligne Exane.

"Cependant, ce n'est pas une bonne nouvelle sur le court terme, même si le groupe a souligné que cela n'affectera pas ses résultats", conclut Exane. Le groupe pâtit également de prises de bénéfices, après la belle performance enregistrée depuis le début de l'année, notamment suite au mariage entre Holcim et Gujarat Ambuja Cements. "Ce rapprochement a alimenté des spéculations sur la possibilités d'autres rapprochements. Lafarge en avait profité. Le titre pâtit actuellement de prises de bénéfices", a indiqué l'analyste de Fideuram Wargny.

Depuis le début de l'année, le titre Lafarge a pris plus de 8%.