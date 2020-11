PARIS, 30 nov 2004 (AFP) - CSFB a relevé mardi sa recommandation sur le

titre Lafarge à "surperformance" contre "neutre" auparavant, expliquant avoir

revu à la hausse ses prévisions de bénéfice net pour 2005 et 2006 suite à

l'optimisme de la direction.

Lors d'une série de réunions en Pologne sur les activités ciment et plâtre dans les marchés émergents, la direction "a paru plus optimiste et confiante que précédemment en termes de perspectives", souligne le CSFB. De plus, elle s'est montrée positive sur "les chances de succès des hausses de prix du ciment en janvier prochain aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, annoncées récemment".

Par conséquent CSFB a revu en hausse de 0,6% ses estimations de bénéfices pour le groupe en 2005 (résultat net prévu à 1,115 md EUR), et de 0,9% pour 2006, avec un objectif de cours augmenté à 83 euros (contre 80 euros jusque-là).

A 10H55 (9H55 GMT), l'action Lafarge progressait de 0,30% à 70,15 euros, dans un marché en recul de 0,38% à 3.766,20 points.