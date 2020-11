PARIS, 27 juin 2005 (AFP) - Le groupe français Lafarge, premier fabricant mondial de ciment, investit 300 millions d'euros dans son activité plâtre, pour en augmenter d'ici deux ans la capacité de production de plus de 20%, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué.

Lafarge "va accroître sa capacité de production de 20% dans les deux ans à venir, afin de renforcer ses positions, d'accompagner la croissance de ses marchés ou d'entrer dans de nouveaux marchés prometteurs", indique le groupe.

Cet investissement, qui représente une capacité additionnelle de 200 millions de mètres carrés, doit permettre au groupe "d'améliorer encore sa compétitivité sur chacun de ses marchés" dans l'activité plâtre. Le groupe investira notamment 75 millions de dollars US pour moderniser et doubler la capacité de production de son usine de New York et 45 millions d'euros pour construire une usine de plaques de plâtre en Grande-Bretagne, "un marché en croissance continue depuis plusieurs années".

La construction de deux usines est prévue en Chine, à Shanghaï et à Chongqing, ainsi que le doublement de la production de l'usine de Dangjin en Corée du Sud.

Lafarge prévoit en outre de construire une nouvelle usine à Istanbul en Turquie, en partenariat avec le groupe Dalsan Inssat et de tripler sa capacité de production en Roumanie.

Le groupe va par ailleurs investir sur des "marchés prometteurs", comme l'Afrique du Sud, avec la construction d'une usine de plaques de plâtre et s'implanter en Ukraine, "marché en fort développement", avec la construction d'une usine qui servira ce pays et le sud de la Russie. Lafarge va également construire une usine en Algérie et des accords de création d'entreprises conjointes ont été signés au Mexique et en Arabie Saoudite.

Le groupe français a dégagé en 2004 un bénéfice net en hausse de 19,2% à 868 millions d'euros, aidé par de bonnes performances en Amérique du Nord.

Au premier trimestre 2005, il a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 2,2% à 2,945 milliards d'euros contre 2,88 milliards d'euros pour la même période un an plus tôt. Pour cette même période, la branche plâtre a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,6% à 344 millions d'euros, avec notamment une hausse des volumes et des prix en Amérique du Nord.