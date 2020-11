DUBAI, 16 sept 2005 (AFP) - Un groupe d'investisseurs du Golfe a annoncé vendredi le lancement d'une nouvelle firme immobilière, dotée d'un capital de

7 milliards de dirhams (1,9 md USD), pour participer à la réalisation de projets résidentiels et touristiques à Dubaï.

Al-Burj Real Estate, qui se présente comme l'une des plus grandes compagnies immobilières aux Emirats arabes unis, doit investir notamment dans "Madinat Al-Arab", un projet résidentiel, commercial et de loisirs prévu près de "Burj Dubai", la plus haute tour du monde, en construction dans l'émirat du Golfe, selon un communiqué des promoteurs.

"Nous avons déjà effectué un important investissement à Madinat Al-Arab, autour de Al-Burj, la plus haute construction au monde", a déclaré le ministre d'Etat émirati pour les Affaires financières et industrielles, Mohammad Khalfane Ben Kharbache, en sa qualité de président du Conseil d'administration de Dubai Islamic Bank (DIB), l'un des actionnaires de la nouvelle firme.

Al-Burj Real Estate entend investir aux Emirats et dans la région du Golfe, selon le communiqué. Un des sept émirats de la fédération des Emirats arabes unis, Dubaï cherche à s'imposer comme un centre régional des affaires et une destination touristique pour pallier le tarissement de ses ressources pétrolières.

La ville-émirat, qui compte plus d'un million d'habitants, en majorité des étrangers, a accueilli 5,4 millions de visiteurs l'an dernier et s'est fixé pour objectif d'en accueillir 15 millions en 2010.