NANCY, 25 oct 2004 (AFP) - Une étude sur l'opportunité économique d'une

liaison fluviale à grand gabarit entre la Saône et la Moselle, créant le

barreau manquant entre la Méditerranée et l'Europe du Nord et de l'Est, a été

lancée par un comité de pilotage, a annoncé le préfet de la région Lorraine

lundi à Nancy.

Alors qu'on célèbre les 40 ans de la Moselle canalisée --qui le fut pour transporter l'acier--, il manque toujours une liaison navigable à grand gabarit qui relierait le sillon rhodanien au sillon mosellan et au Rhin jusqu'aux ports belges et néerlandais. L'étude, d'un coût de près d'un million d'euros, financé par les contrats de plan des régions Lorraine et Rhône-Alpes vise à déterminer quelle pertinence économique aurait la liaison Moselle-Saône d'ici 20 à 30 ans. Bien que la problématique soit déjà ancienne, l'étude ne devrait pas encore déterminer les conditions de faisabilité ni le trajet, a souligné le préfet Bernard Hagelsteen, en comparaison au projet de canal Seine-Nord Europe, beaucoup plus avancé. "L'élargissement de l'Europe vers l'Est plaide encore davantage en faveur de l'utilisation du fluvial en Europe", a souligné André Rossinot, président de la Communauté urbaine du Grand Nancy et président de l'Association Seine-Moselle-Rhône. L'étude, confiée notamment à un groupement franco-hollandais de consultants spécialistes dans le transport des marchandises et les infrastructures (Catram Consultats et Buck Consultants International) doit être rendue à l'automne 2005.

