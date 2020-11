PARIS, 2 déc 2004 (AFP) - Le ministre de l'Equipement et de l'Aménagement

du territoire Gilles de Robien a lancé officiellement jeudi à Paris les appels

à projets sur les pôles de compétitivités, destinés à lutter contre les

délocalisations.

Selon une circulaire du Premier ministre du 25 novembre, les préfets de région étaient invités à désigner d'ici au 30 novembre un correspondant régional qui centralisera les dossiers de candidature jusqu'au 28 février 2005.

"Ces dossiers seront ensuite soumis à l'examen d'un groupe de travail interministériel et d'un groupe d'experts qualifiés dans les domaines financier, industriel et scientifique (...). Sur cette base, les pôles à labelliser seront proposés", selon le communiqué du ministère. "La liste finale sera définitivement arrêtée lors d'un prochain CIADT (Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire) qui se tiendra au premier semestre 2005".

Le lancement de l'appel à projets constitue "une opportunité pour relever les défis de la concurrence internationale en luttant contre les délocalisations et en renforçant l'attractivité de notre territoire par la recherche et l'innovation", selon le communiqué. Les pôles de compétitivité, annoncés le 14 septembre à l'occasion d'un CIADT, associeront entreprises, centres de formation et unités de recherche dans un souci de synergies.

Ils bénéficieront de subventions publiques, d'exonérations d'impôt sur les sociétés et d'allègements de charges sociales.

Pour cela, une enveloppe de 750 millions d'euros sera dégagée sur trois ans, "provenant pour plus de la moitié du budget général, 370 millions environ", a précisé jeudi M. de Robien. Le 14 septembre, la part supportée par l'Etat avait été annoncée à 450 millions d'euros.