PARIS, 16 nov 2004 (AFP) - Laurent Fabius, numéro 2 du PS, a dénoncé "le

mal logement" en France et tracé les lignes d'un programme "un logement pour

chacun, un droit de cité pour tous" mardi au cours des "premières rencontres

sur l'habitat" organisées à Créteil dont il était "l'invité d'honneur".

"L'état des lieux du logement en France n'est pas long à dresser", a déclaré M. Fabius, en précisant que "plus de 2 Français sur 3 connaissent dans leur entourage des personnes confrontées à des difficultés de logement". "Explosion des loyers et des prix" sont, selon lui, l'explication de ce "mal logement" dont souffre la France, "un sujet majeur d'insatisfaction et d'angoisse".

Première cause de cette crise, "l'insuffisance de logements neufs", a expliqué M. Fabius qui cite également comme "facteur aggravant" le fait que "le parc immobilier est souvent inadapté aux besoins". Face à cette "urgence d'une autre politique de l'habitat", l'ancien Premier ministre a proposé de "développer le logement locatif social", de "revaloriser les aides personnelles", d'"augmenter l'offre locative privée" et de "fluidifier les parcours résidentiels", en mettant en place "un véritable droit protecteur des locataires".

M. Fabius a également plaidé pour "un véritable droit de cité pour tous", en luttant "contre la ghettoïsation de la société par une politique volontariste de mixité sociale". Mais, a-t-il précisé, "la seule politique du logement" ne sera pas suffisante pour lutter contre la ghettoïsation. "Chacun doit avoir un accès garanti à divers services", comme les transports, les équipement sociaux, sportifs et culturels de proximité, l'éclairage public ou encore le ramassage des déchets.

"L'enjeu est considérable", a conlu M. Fabius, il s'agit de "donner à la France le visage d'un pays où chacun peut vivre décemment et où nous vivons mieux ensemble".