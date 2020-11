Le secteur du bâtiment et des travaux publics a conclu mardi un accord avec le ministère de l'Emploi pour développer l'apprentissage, selon un communiqué du ministère.

Huit organisations représentatives d'employeurs et de salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics s'engagent, par cet accord cadre signé avec le ministre délégué à l'Emploi, Gérard Larcher, à consolider les moyens consacrés à la formation des apprentis.



Le bâtiment consacre notamment 28% de la collecte de formation continue au fonctionnement de ses 92 centres de formation des apprentis, souligne le communiqué. Par cet accord, les professionnels s'engagent à faire progresser le niveau de qualification des apprentis en développant les filières de bac + 2 à niveau ingénieur. Ils s'engagent aussi à consolider l'offre de formation pour les métiers du secteur qui connaissent des difficultés de recrutement et à veiller sur la qualité du tutorat en entreprise afin de réduire le taux de ruptures de contrat.

