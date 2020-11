PARIS, 12 jan 2005 (AFP) - L'indice du coût de la construction, qui sert de

référence lors de la révision des loyers, a fait un bond de 4,58% au troisième

trimestre 2004, laissant augurer une forte augmentation des loyers dans un

marché du logement toujours orienté à la hausse.

Il s'agit d'une des plus fortes progressions depuis 1995, qui s'explique pour l'essentiel par la flambée des prix des matières premières. Cette augmentation va venir mécaniquement renchérir des loyers déjà élevés. Cet indice, établi chaque trimestre par l'Insee et ses équipes sur un échantillon de 6.000 logements neufs, est en quelque sorte l'indice des prix de la construction et sert de base à chaque révision annuelle.

En cas d'oubli de révision du loyer, le propriétaire a le droit de pratiquer la hausse rétroactivement, sur cette base, et sur plusieurs années mais pas au-delà de 5 ans.

Cet indice est uniquement représentatif du prix de la construction stricto sensu et non du prix d'achat d'un logement neuf, car il ne prend pas en compte la charge foncière, les frais de promotion...

Pour Emmanuel Raoul, chef du service économique et statistique (SES) du ministère de l'Equipement, le chiffre du troisième trimestre est "une prolongation de tendance". En effet, les deux premiers trimestres de l'année avait vu l'indice dépasser la barre des 3%, retrouvant des niveaux de 2001.

"L'indice du coût de la construction a des fluctuations beaucoup plus fortes que l'indice des prix à la consommation", et depuis l'année 2000 "on est dans une période où l'indice du coût de la construction augmente plus vite", souligne-t-il.

"Le prix de l'énergie mais aussi celui de la ferraille, puisqu'on l'utilise beaucoup dans le béton armé (...)" permettent d'expliquer cette hausse, poursuit-il.

Un constat également dressé par la Fédération française du bâtiment (FFB), qui met en avant la hausse des prix des métaux comme le cuivre ou encore le nickel, utilisés dans la construction. Et même si la hausse des prix de l'acier a ralenti, la FFB estime qu'on est "sur des bases élevées pour longtemps" pour cet indice.

Le boom économique de la Chine, avec une forte demande de matières premières entraînant une hausse des prix, va donc indirectement cette année se faire ressentir sur la quittance de loyer.

Depuis 1995, ce n'est pas directement l'indice d'un trimestre -- qui atteint 5,7% au troisième trimestre -- qui est pris en compte pour la révision d'un loyer d'habitation mais la moyenne de l'indice de ce trimestre et des trois précédents (4,58%).

L'association de consommateurs Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV), a réclamé mercredi la revalorisation "au plus vite" des aides au logement, pour que les locataires ne soient pas pénalisés, dans une "situation de crise du logement".

Elle voudrait également que ces aides ne soient plus indexées sur l'indice des prix à la consommation mais précisément sur l'indice du coût de la construction, comme c'était le cas avant 2001.

D'autant que cette hausse intervient dans un contexte où les locataires sont malmenés, avec les ventes de logements à "la découpe", qui en poussent un certain nombre à quitter leur logement faute de pouvoir les racheter.

Une pratique de vente lot par lot qui prend de l'ampleur à Paris et dans d'autres grandes villes de France comme Marseille et que la CLCV a dénoncé mercredi, pour que "les locataires ne soient pas les victimes de ce qui s'apparente à une partie de Monopoly".